İstanbul'un üç ilçesinde (Bayrampaşa, Güngören, Fatih) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle terfi merkezi arızası meydana geldiği bu nedenle Bayrampaşa, Güngören, Fatih ilçelerine su verilemeceği açıklandı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı programı inceliyor. Peki, Bayrampaşa, Güngören, Fatih'te sular ne zaman gelecek?



29 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI