İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı)

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı programı inceliyor.

İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı) - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı) - 2

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı) - 3

ESENYURT

Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı) - 4

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

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