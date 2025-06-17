İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.