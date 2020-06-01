İstanbul'un üzerinde kara bulutlar ve yağış

İstanbul'un üstünü önce kara bulutlar kapladı, ardından yağmur başladı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Sahil şeridinde ise yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

İHA - DHA 01.06.2020 - 13:42 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 13:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."

Bu arada kent genelinde yer yer sağanak etkili oluyor.

Bazı noktalarda aniden etkili olan yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve duraklara sığındı.

Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bir çok kişi işlerine döndü. Uzun zamandır sokağa çıkmayan kişiler de kendini dışarı attı.
İstanbul'un bir çok bölgesinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bazı kişiler şemsiye kullanırken bir çok kişi hazırlıksız yakalandığı yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı.

YAĞMURA RAĞMEN BALIK TUTUP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Corona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahil şeritlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla yürüyüş yapanlar ve balık tutanlar yerlerini aldı. Beşiktaş Arnavutköy Sahil şeridinde yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

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