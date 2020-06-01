İstanbul'un üzerinde kara bulutlar ve yağış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."