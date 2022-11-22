İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı

İstanbul'da yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı.
Dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.
İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar da yağmurla birlikte etkili olan rüzgara karşı zor anlar yaşadı.
Şemsiyeleri ters döndüren rüzgar, trafikte aksamalara neden oldu.
Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.
Öte yandan Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Bugün öğle saatlerinden sonra zayıflayacak yağmur, çarşamba ve perşembe günü de etkili olacak.
Megakentte geceleriyse lodos şiddetini artıcak.
Bölge genelinde sıcaklık 16-19 derece arasında değişecek.