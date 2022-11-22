İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodlu uyarı verdiği İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Megakentte işe-okula gitmek isteyenlerse trafikte zorluk yaşadı.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 1

İstanbul'da yağmur ve rüzgar zor anlar yaşattı.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 2

Dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 3

İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar da yağmurla birlikte etkili olan rüzgara karşı zor anlar yaşadı. 

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 4

ŞEMSİYELER TERS DÖNDÜ

Şemsiyeleri ters döndüren rüzgar, trafikte aksamalara neden oldu. 

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 5

TRAFİK KİTLENDİ

Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 6

DENİZ ULAŞIMINA İPTAL

Öte yandan Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 7

İKİ GÜNE DİKKAT!

Bugün öğle saatlerinden sonra zayıflayacak yağmur, çarşamba ve perşembe günü de etkili olacak.

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 8

Megakentte geceleriyse lodos şiddetini artıcak.

Bölge genelinde sıcaklık 16-19 derece arasında değişecek. 

İstanbul'un yağmur ve rüzgar imtihanı - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER