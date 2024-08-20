İstanbul’un yanı başında deprem hazırlığı: “Yapılaşmalar sahile çok yakın, tsunamiye hazırlıklı olmak gerekiyor”
Olası İstanbul depreminin en çok etkilemesi beklenen şehirlerden biri Tekirdağ… Uzmanlar Tekirdağ’da bin 500 ila 2 bin binada çökme yaşanmasını bekliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, kentteki yapı stoklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Kentte sahile çok yakın yapılaşmalar olduğuna dikkat çeken Bal, “Bunların sadece deprem direnci değil, aynı zamanda tsunamiye karşı dirençli olacak hale getirilmeleri gerekiyor.” şeklinde konuştu.
İstanbul’da beklenen olası depremin en çok etkileyeceği kentler arasında Tekirdağ da yer alıyor.