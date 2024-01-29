İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakkia sürecek

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ve ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle "ilk'lerin, ve "en'lerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın "en'lerine bugün bir yenisi daha ekliyoruz." dedi.



Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje hizmet ve eserlerin bir biri ardına hayata geçirildiğini söyledi.