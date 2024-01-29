İstanbul'un yeni metro hattı açıldı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakkia sürecek
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı açıldı. Yeni hatla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 30 dakikaya düşecek. Metro hattında günde 600 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 9 istasyondan oluşan metro hattının hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.
Yeni hatla birlikte Taksim’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 41 dakikaya düşerken, günde 600 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. 9 istasyondan oluşan metro hattının hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.