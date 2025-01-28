İstanbul’un bu 6 noktasında yaşayanlar, işe gidenler dikkat: "Sabah ve akşam saatlerinde mümkünse dışarı çıkmayın!"
İstanbul’da bir hafta boyunca sis ve pus etkili olacak. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin kentteki hava kalitesini düşürdüğünü anlatan uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliğinin had safhaya yükselmesini bekliyor. Kentte en düşük hava kalitesinin Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane’de görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocukların sabah ve akşam saatlerinde gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını öneriyor.
İstanbul’da görülen sisli ve puslu havanın bir hafta boyunca etkili olacağı bildirildi.
Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor.Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.