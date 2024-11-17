İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor”

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde hafriyat kazısı sırasında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir deniz minaresi fosili bulundu. İnşaatta çalışan ekibin bulduğu fosil, alt tarafı betonlaşmış kum yığının arasından çıkarıldı. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, buluntunun beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları verdiğini söyledi. “Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor.” diyen Üşümezsoy, “İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 1

İstanbul’un Bağcılar ilçesi, megakentin nüfusu en kalabalık ilçelerden biri.

Bağcılar’dan geçen Basın Ekspres Yolu ise kent trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden…

Basın Ekspres Yolu’nun hemen yakınında bir AVM’nin inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığının arasında 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 2

15 yıldır hatıra olsun diye ailenin evinde tutulan fosile yönelik bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bunun 10 milyon yıllık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Üşümezsoy, buluntunun, olası büyük Marmara depremine karşı zemin dayanıklılığına dair bilgi verdiğini de dile getirdi.

Prof. Dr. Üşümezsoy’a göre, Yeşilköy’den Bağcılar’a doğru gelen Bakırköy kireç taşları denilen fosil, İstanbul’un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski görülen alanlarda yer alıyor.
İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 3

“TARİHİ NİTELİĞİ YOKTUR DİYE VİTRİNE KOYDUK”

Deniz minaresi fosilini babasıyla 15 sene önce hafriyat kazısı yaparken bulduğunu söyleyen Uğur Akbaş, “Hafriyat kazısından çıkardığımda görsel olarak güzel bir parça olduğunu düşündüm. Tarihi niteliği yoktur diye vitrinimize koyduk.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gezerken fosil paylaşım sayfası gördüğünü anlatan Akbaş, “Sayfayı incelediğimde bende olan fosile benzerleri olduğunu gördüm. İnsanlara örnek olması açısından paylaşım yaptım ve baya ilgi gördü.” dedi.

Fosilin tarihi bir bulgu olduğunu bilmediklerini anlatan Akbaş, “Biz de yeni öğrendik.” diye konuştu.

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 4

ÜŞÜMEZSOY’A GÖRE DEPREM İŞARETÇİSİ

Fosilin aynı zamanda şeytan minaresi olarak bilindiğini söyleyen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ise söz konusu bulgunun 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 5

“Miyosen döneminin Serravallian zamanına ait 10 milyon yaşında bir fosil denilebilir. 10 milyon yıl önceki İstanbul kıyısını işaret eden kireç taşları içinde yaşamış bir canlıymış.” ifadesini kullanan Üşümezsoy, şöyle devam etti:

“Oluştuğu yerdeki paleocoğrafyayı gösterir. Ayrıca, Yeşilköy’den Bağcılar’a doğru gelen Bakırköy kireç taşları dediğimiz sığ denizde yaşayan bir fosildir.”
İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 6

“EN ZAYIF BÖLGEYİ GÖSTERİYOR”

Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini deniz fosili tabakaların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, “İstanbul’un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski gördüğümüz alanlarda yer almaktadır. Güngören killeri dediğimiz bir kil var, o biraz daha derinde.” diye konuştu.

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 7

“Bu boyutuyla değerlendirdiğimizde İstanbul’da 6-6,5 şiddetinde yegane deprem riski taşıyan fay Kumburgaz’dır. Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini ise Miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor.” diyen Üşümezsoy, “İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor” - 8

Ölü midye ve deniz minarelerinin zamanla kireç taşı oluşturduğuna değinen Prof. Dr. Üşümezsoy, şöyle devam etti:

“İstanbul’un deprem riskli kesimi bu fosillerin oluştuğu eski deniz kıyısıdır. Marmara Denizi kuzey kenarındaki bütün o faylar bu sedimentlerin çökelmesiyle ilişkilidir. Marmara Denizi sürekli çöken tabakalardan ve göllerden oluşmuştur.

Bu da onun kenarındaki bir yapıyı oluşturuyor. Yaşayan bir sürü midye ve deniz minaresi ölüyor, zamanla çökeliyor ve kireç taşını oluşturuyor. O kireç taşları içinde olan bir fosildir. Merter’deki kireç taşları Bağcılara geçildiğinde kil taşlarına geçiyor.

Aynı zamanda Bağcılar çok geniş bir bölgeyi kapladığı için en altta Güngören killeri onun üstünde ise kireç taşları var. Bu kireç taşları killere göre daha sağlam zeminler oluşturuyor.”

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