İstanbul’un en yoğun ilçesinden çıkan bu fosil depreme ilişkin ne anlatıyor? “Milyonlarca yıl öncesine ait, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor”
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde hafriyat kazısı sırasında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir deniz minaresi fosili bulundu. İnşaatta çalışan ekibin bulduğu fosil, alt tarafı betonlaşmış kum yığının arasından çıkarıldı. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, buluntunun beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları verdiğini söyledi. “Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor.” diyen Üşümezsoy, “İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı’ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesi, megakentin nüfusu en kalabalık ilçelerden biri.
Bağcılar’dan geçen Basın Ekspres Yolu ise kent trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden…Basın Ekspres Yolu’nun hemen yakınında bir AVM’nin inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığının arasında 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı.