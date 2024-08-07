İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı

İstanbul’da her gün binlerce araç sahibinin servis ve tamir hizmeti için gittiği Topkapı’daki sanayi siteleri tehlike saçıyor. İşletmeler, kolonları ve kirişleri çatlayan riskli binalarda hizmet vermeye devam ederken, bölge esnafı durumdan şikayetçi... Kendilerine sahip çıkılmadığını vurgulayan bölge esnafı, bölgedeki oto tamircilerin İstanbul dışına taşınmasının vatandaşları da mağdur edeceği görüşünde...

İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 1

Zeytinburnu’nda Topkapı’ya yakın bir noktada bulunan oto sanayi sitelerindeki yapılar bakımsızlığıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 2

Birçok farklı oto sanayi sitesinin yer aldığı bölgede, çok katlı bloklara sahip yapıların kolon ve kirişlerinde çatlaklar bulunduğu, betonların döküldüğü ve paslı demirlerin ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 3

Bazı binalarda kolonlara yapılan müdahale ve eklentiler ise gözlerden kaçmadı.

Her gün binlerce kişinin araç tamir ve servis hizmeti almak için tercih ettiği sanayi sitesinde, dar sokak yapıları ve düzensiz parktan dolayı olası afet durumunda müdahale edecek ekiplerin, bölgeye ulaşım konusunda da problem yaşayabileceği görüldü.
İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 4

Çevredeki esnaf da yapıların bakımsız durumu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi.

Esnafın bir bölümü ise bölgedeki bazı sanayi sitelerinde başlayan kentsel dönüşüm sonrasında dükkanların bölgeden silineceğini ve esnafın mesleğini sürdüremeyecek duruma geleceğini iddia ederek, İstanbul2un merkezindeki ilçelerde otomobil bakımı ve servis hizmetlerinde sıkıntılar yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Bir sitede ise acil tahliye ve yıkım kararına rağmen dükkan ve atölyelerde çalışmaya devam edildiği öğrenildi.

İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 5

Hakkında yıkım kararı bulunan o sitedeki esnaf Bayram Uyar, “Topkapı civarındaki sanayi bölgelerinde daha önceden de böyle bir proje vardı. Şehir dışına çıkartılması isteniyor. Bizim binanın olayı daha farklı, bakımsızlıktan dolayı belediyenin haklı bir kararı var. Topkapı’daki sanayi kalkıyor. Üniversitelerin gelmesi, buradaki konutlaşmanın çoğalmasından kaynaklanan nedenlerle, şehir içinde kaldığı için bundan dolayı da kalkıyor. İBB’nin alması gereken bir karar var. İkitelli-Başakşehir bölgesi de sanayileşti, dediler ki ‘Öyle kalacak’, etrafı konutlaştırıldı. Biz sanayinin burada kalmasını tabii ki istiyoruz. İnsanların yaşadığı bölgede sanayi bölgesi olması gerekiyor. Sanayi bölgesi olunca ustanın da yaşayacağı konut olması gerekiyor.” dedi.

İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 6

“BU BİNA RİSKLİ”

“Bu bina için riskli bir durum var. Bina eski de olabilir ama bakımını yaparsanız sağlam kalır. Bakımını yapmazsanız, dışarıdan su alırsa, çatısını yapmazsanız, temeline su giderse; betonlar dökülür, demirler çürümeye başlar.” diyen Uyar, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bina yıkılma pozisyonuna gelir. Eski binaya bakım yaparsınız, dört dörtlük bakarsınız bina 50 sene de kalır, 100 sene de kalır. Biraz da yönetimle alakalı bir olay. Esnafın birleşimi ile ilgili bir olay. Bizim site için konuşmak gerekirse; zamanında yönetimi düzgün kurulmadı, bakımlar yeterince yapılmadı. Maalesef bunda ben dahil olmak üzere, bütün esnaf ortak olarak suçlu. Yapılsaydı şu an ayakta duracaktı, belediye de burayı yıkmayacaktı, biz de taşınmak zorunda kalmayacaktık.”
İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 7

“EN FAZLA 3-4 AY DAHA BURADAYIZ”

Esnaf Necip Soysal ise, küçük esnafa sahip çıkılmadığını söyledi.

“Normalde devletin bize sahip çıkması ve yer göstermesi lazım. Buralar depreme dayanıksız görünüyor, tamam. Hemfikiriz ama buna ne yapmamız gerekiyor? Yıkılacaksa tamam, yıkalım. Ama devletin bize bir yer göstermesi lazım.” diyen Soysal, “Yerinde dönüşüm olması gereken bir şey. Burası İstanbul’un merkezi, kalbi. Düşünsenize benim aracım var, tamire götüreceğim. Hadımköy’e, Haramidere’ye buradan aracı götürebilir misin?” ifadelerini kullandı.

Soysal, “En fazla 3-4 ay daha buradayız. Ondan sonrası? Şu anda yer bulamıyoruz. İnan ki şu civarlarda veya herhangi bir yere bakmadığımız yer kalmadı, dükkan yok.” diye konuştu.
İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı - 8

“1-1,5 MİLYON LİRA HAVA PARASI İSTİYORLAR”

Bölgede başlayan kentsel dönüşüm projeleri ve bazı sanayi siteleri hakkındaki yıkım kararları sonrası ilçede dükkan bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden esnaf Necip Soysal, şöyle devam etti:

“Sağ olsunlar esnaf arkadaşlar ve mal sahipleri de gözünü açtı, hava parası istiyorlar. 1 milyon, 1 buçuk milyon hava parası istiyorlar insanlardan. Nasıl olsa burası kentsel dönüşüme girdi yıkılacak. Biz de bu fırsatı değerlendirelim diyen arkadaşlar da çok.”
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