İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı

Çevredeki esnaf da yapıların bakımsız durumu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi.

Esnafın bir bölümü ise bölgedeki bazı sanayi sitelerinde başlayan kentsel dönüşüm sonrasında dükkanların bölgeden silineceğini ve esnafın mesleğini sürdüremeyecek duruma geleceğini iddia ederek, İstanbul2un merkezindeki ilçelerde otomobil bakımı ve servis hizmetlerinde sıkıntılar yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Bir sitede ise acil tahliye ve yıkım kararına rağmen dükkan ve atölyelerde çalışmaya devam edildiği öğrenildi.