İstanbul’un göbeğindeki tehlike: Her gün binlerce otomobil sahibinin ziyaret ettiği sitelerde kolonlar çatladı, paslı demirler ortaya çıktı
İstanbul’da her gün binlerce araç sahibinin servis ve tamir hizmeti için gittiği Topkapı’daki sanayi siteleri tehlike saçıyor. İşletmeler, kolonları ve kirişleri çatlayan riskli binalarda hizmet vermeye devam ederken, bölge esnafı durumdan şikayetçi... Kendilerine sahip çıkılmadığını vurgulayan bölge esnafı, bölgedeki oto tamircilerin İstanbul dışına taşınmasının vatandaşları da mağdur edeceği görüşünde...
Zeytinburnu’nda Topkapı’ya yakın bir noktada bulunan oto sanayi sitelerindeki yapılar bakımsızlığıyla dikkat çekiyor.