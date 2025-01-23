İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu

İstanbul Levent’te boş bir arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal yakan kardeşler Efe ve Mesut Yıldız, ölü bulundu. Kardeşlerin dumandan zehirlendikleri belirlendi. Kardeşlerle birlikte evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, evden uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu - 1

İstanbul’un göbeğinde iki kardeş, kaldıkları prefabrik evde ölü bulundu.

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent’te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu - 2

DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Uyuyan üç arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi.

Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu - 3

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu - 4

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu.

Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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