İstanbul’un orta yerindeki dram: İki kardeş prefabrik evde ölü bulundu
İstanbul Levent’te boş bir arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal yakan kardeşler Efe ve Mesut Yıldız, ölü bulundu. Kardeşlerin dumandan zehirlendikleri belirlendi. Kardeşlerle birlikte evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, evden uyuşturucu madde çıktı.
İstanbul’un göbeğinde iki kardeş, kaldıkları prefabrik evde ölü bulundu.
Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent’te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.