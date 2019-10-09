İşte Barış Pınarı Harekatı'nın silahları
ntv.com.tr
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı başladı. Peki TSK harekat kapsamında hangi silahları kullanacak. İşte TSK'nın yeni nesil savaş silahları...
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KASIRGA ROKETİ
Derinlikteki kritik bölge hedefleri oldukça başarılı şekilde vuran Kasırga, katı kompozit yakıt teknolojisine sahip.
Kasırga roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pod içerisinden de fırlatılabiliyor.
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2T-300 Kasırga Topçu Roketi, 65 ila 100+ kilometre menzile sahip ve 525 kilogram-590 kilogram ağırlığında. Harp başlığı ağırlığı 150 kilogram olan T-300 Kasırga Topçu Roketi, 70 metre etki yarı çapına sahip. Kasırga K ise 35 ila 120 kilometre menzile sahip ve 585 kilogram ağırlığında. Harp başlığı ağırlığı 105 kilogram olan Kasırga K , 60 metre etki yarı çağına sahip.
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MPT - 76 MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ7.62×51 mm çapında, 600 metre etkili menzili sahip, optik ve aksesuarın takılabildiği modüler yapıda, mekanizmanın barut gazından kirlenmesini önleyen kısa çarpmalı, gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli mekanizma sistemine sahip, her türlü hava ve arazi şartlarında etkili olarak kullanılabilen yeni nesil bir silahın geliştirilmesi maksadıyla üretilen Modern Piyade Tüfeği (MPT-76) yurtiçinde geliştirilmiştir.
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COBRA ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICIOtokar Cobra, Otokar firması tarafından 1997 yılında üretimine başlanan bir zırhlı personel taşıyıcı aracı. Azami 110 km hıza çıkabilen araçta bir adet 1 × 7.62 mm veya 12.7 mm makineli tüfek bulunuyor.
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59 personel taşıma kapasiteli lastik tekerlekli 4x4 Cobra Zırhlı Aracın amfibik versiyonu da bulunmakta. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için Otokar şirketi Kazakistan Engineering şirketi ile 2011 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda ortak lisanslı üretim yapılıyor.
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MIZRAK-ORoketsan üretimi OMTAS aynı zamanda Mızrak-O adıyla da biliniyor. Roketsan’ın piyade birliklerinin karadan karaya kullanımı için geliştirdiği bir tanksavar füze sistemi olan OMTAS, savaş alanındaki tüm zırhlı araçları vurmak için kullanılıyor. Gündüz ve gece tüm hava koşullarında görev yapabilen OMTAS, 4 km menzile sahip.
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T129 ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİ
TSK’nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.
ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
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8Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi ATAK’ın silahları arasında yer alıyor. T-129 ATAK, 5 palli ana rotor, güçlü motoru, yeni nesil hedef tespit sistemi, entegre kask sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisi, sayısal kokpit mimarisi, görev bilgisayarları ile gelişmiş uçuş ve atış kontrol istemleriyle öne çıkıyor.
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Helikopter, iki pilotun da maksimum görüşe sahip olduğu tandem adı verilen önlü arkalı kokpit dizaynıyla dikkati çekiyor.
Yüksek manevra kabiliyetine sahip ana rotor sistemi ve her biri bin 292 beygir güç üreten iki motoru helikopteri benzerlerinden üstün kılıyor.
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Ortalama görev ağırlığıyla 274 kilometre hıza ulaşabilen ATAK, standart yakıt ile 3 saat havada kalabiliyor ve 519 kilometre menzile ulaşabiliyor. 14 metre 60 santim uzunluğa ve 3 metre 95 santim yüksekliğe sahip helikopter, paller ile gövdenin yakın olmasının da etkisiyle üstün bir manevra kabiliyeti gösteriyor.
360 derece manevra gücüne sahip ATAK helikopteri, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme ve yan uçuş gibi manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.
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ATAK, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet top mermisiyle görev yapabiliyor. ATAK helikopterinde gece-gündüz termal görüş ve hedefleme sistemi ile avcı kaska montajlanmış nişangah sistemi bulunuyor.
Hedefleri lazer sistemiyle koordinatlayan ATAK, çıplak gözle görmeden de hedefi yok edebiliyor. Helikopterde milli kriptolama yeteneğine sahip haberleşme sistemleri, sayısal video kayıt sistemi ve sayısal harita uygulamaları da bulunuyor.
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T-155 FIRTINA OBÜSÜ
NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen Fırtına, 48 adet silah payı kıt`a yükü mühimmata sahiptir. Elektrikle çalışan ve elektonik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs; ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için dakikada 2 atım gereçekleştirebiliyor.
MKE tesislerinde üretilen 52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23Lt`lik yanma odası hacmine sahip namlu ile donatılmıştır.Obüs atış görevinin tamamlanmasına müteakip 30sn. içinde mevzisini terk edebilmektedir.
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Üzerine monte edilmiş 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir.
Güç Ağırlık oranı 21bg/t olan Fırtına’nın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. ADOP-2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan Fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, süratli, mobil, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkân tanımaktadır.
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POYRAZPoyraz 'Fırtına Obüsleri'ne kesintisiz güç sağlıyor. TSK'nın modern 'Seyit Onbaşısı' olarak adlandırılan Poyraz Mühimmat Transfer Sistemi savunmada aktif olarak kullanılıyor.
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MIZRAK-UMIZRAK-U (UMTAS), Kızılötesi Arayıcı Başlık veya Lazer Arayıcı Başlık opsiyonları ile havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 km menzilli atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özelliğine sahip bir anti-tank füzesidir. 8 km azami menzil ve 500 m asgari menzile sahip MIZRAK-U (UMTAS), gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahiptir.
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KİRPİ-2
Kirpi-2 araçları, personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, manevra unsurlarına etkin ve devamlı muharebe hizmet desteği sağlanması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde personel taşınması amacıyla tedarik edildi.
Araçlar, 375 beygir motor gücüne, yüksek hareket ve taktik kabiliyetine, uzaktan komutalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç/dış, gece/gündüz görüş sistemlerine, IR aydınlatma farlar ve IR flaşörlere, iç/dış yangın söndürme, KBRN, navigasyon ve birlik takip, iç konuşma, atış yeri hedef tespit, karıştırma/köreltme sistemlerine sahip bulunuyor.
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CİRİT FÜZESİ
Cirit Türkiye'nin roket ve füze sistemleri üreticisi ROKETSAN tarafından geliştirildi. CİRİT, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2.75" füzelere göre, 8 km ile sınıfının en uzun menziline sahip..
Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (Zırh Delici, Anti-Personel ve Yangın Çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarına sahip.
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