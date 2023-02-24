İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma sebep olduğu illerde yeni konutların yapılacağı alanlar belirlendi. Bu kapsamda, belirlenen alanlara 199 bin 739 konut, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek. Peki, yapılacak konutlar nasıl olacak? İşte örnek proje görselleri…

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 2

Depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkımlara yol açtı.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 3

Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 4

Bu kapsamda 199 bin 739 konut ve 73 bin 972 köy konutu için belirlenen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları başlayacak.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 5

Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre inşa edilecek.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 6

105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacak.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 7

Fay hatlarına 500-600 metreden aşağı yaklaşılmayacak. O mesafede emniyetli alan nereyse sağlam zemin nereyse oralara inşaat yapılacak.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 8

Binaların altına dükkan koyulmayacak.

İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 9
İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 10
İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 11
İşte deprem bölgesine yapılacak evlerin proje görselleri - 12

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