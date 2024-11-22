İşte merak edilenler: 5 soruda yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenleme

1- Silahını çaldıran ve kaybedenlere hangi şartlarda yeni ruhsat verilecek, yaptırımlar neler olacak?

İkinci kez silahı çalınan veya silahını ikinci kez kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Fiil tarihinden 5 yıl geçtikten sonra bu kişilerin yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.