İşte merak edilenler: 5 soruda yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenleme
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen iç güvenlikle ilgili kanunla, caydırıcılığın sağlanması amacıyla yetkisiz çakar kullanımında, ruhsatsız silah bulundurmada cezalar artırılacak. Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşte 5 soruda yeni düzenlemede merak edilenler...
Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üç gün süren görüşmelerin ardından dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Teklif TBMM'de kabul edildi: Yetkisiz çakara ceza artacak, bekçi üst araması yapabilecek