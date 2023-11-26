İşte para trafiği! Seçil Erzan kimden ne aldı, kime ne ödedi? Fatih Terim'den ilk açıklama

Erzan, tefecilerle olan ilişkisini "Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha verdi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim." sözleriyla anlattı.



Erzan, "Babamın kefen parasını bile aldılar” dediği isimlerle arasındaki para trafiğinin listesini bile tutmuş. O listede Fatih Terim'in de adı var.

Belgeye göre, Fatih Terim'in 700 bin dolar olarak verdiği parayı 1.5 milyon dolar olarak geri aldığı öne sürülüyor.