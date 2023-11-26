İşte para trafiği! Seçil Erzan kimden ne aldı, kime ne ödedi? Fatih Terim'den ilk açıklama
Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. Şimdi konuşulan ise paranın nereye gittiği yönünde. Piyasadan topladığı milyonlarca doları yöneten banka müdürü Seçil Erzan, savunmasında kimden ne kadar alıp, kime ne ne kadar ödediğini anlattı. Hatta para trafiğinin listesini bile tutmuş. O listede Fatih Terim'in de ismi var. "3 aldıysam 5 ödedim. Bana boş senet imzalatıp babamın kefen parasını bile aldılar." diyen Seçil Erzan futbolcudan iş insanına, tefeciden menajere uzanan para trafiğini anlattı.
Konuşulan para tam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira.
Para trafiğinde Arda Turan, Emre Belezoğlu, Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimleri de var. Şimdiyse paranın nereye gittiği konuşuluyor.
Star TV'nin haberine göre Seçil Erzan merak edilen paranın trafiğini anlatıp, listesini bile tutmuş.