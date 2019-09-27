İşte Türkiye'nin güvenli bölge planı
NTV Haber
Türkiye'nin güvenli bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı. Plana göre Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçe merkezi olacak. Yapılacak 200 bin konuta 1 milyon kişinin yerleşmesi planlanıyor. Planın maliyeti ise yaklaşık 23,5 milyar euro.
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1Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı.
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2Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.
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3Plana göre Suriye'de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Maliyeti 23,5 milyar euroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor.
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4Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.
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5Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.
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6Planda 30 bin kişinin yaşayabileceği 10 ilçe merkezi inşa edilmesi de var.
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7Her bir ilçede 100 metrekarelik 6 bin konut yapılacak.
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8Toplamda 11 cami, 9 okul, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi kurulacak.
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98 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak.
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10Ayrıca ilçelerde sanayi sitesi kurulması da planlanıyor.
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