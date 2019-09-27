İşte Türkiye'nin güvenli bölge planı

1 Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı.

2 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

3 Plana göre Suriye'de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Maliyeti 23,5 milyar euroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor.

4 Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.

5 Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.

6 Planda 30 bin kişinin yaşayabileceği 10 ilçe merkezi inşa edilmesi de var.

7 Her bir ilçede 100 metrekarelik 6 bin konut yapılacak.

8 Toplamda 11 cami, 9 okul, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi kurulacak.

9 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak.

10 Ayrıca ilçelerde sanayi sitesi kurulması da planlanıyor.