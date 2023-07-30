İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı

“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALAMADIM”

Aynı anda sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Dursun, “Açık söylüyorum, emeğimin karşılığını alamadım. Üstüne bir de tehdit. ‘Bizim dediğimiz meblağa razı geleceksin’ deyip, 3 kuruşluk iş gösterip, 5 kuruşluk iş yaptırıp, ‘Sen 3 kuruşluk iş söyledin’ deyip, 2 ortağın arasında, bir müdürün arasında oynamaktan 15 gündür sabrediyorum. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Şaka gibi. Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece.” ifadelerini kullandı.