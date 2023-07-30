İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı
Bolu’da dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası Sinan Dursun, gece yarısı düğün salonunun duvarına “Emek ödenmedi” diye yazdı. Olayı sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla duyuran Dursun, “Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım.” dedi. Düğün salonu sahibinin şikayetçi olduğu Dursun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bolu’da yaşayan Sinan Dursun, Aşağısoku Mahallesi’nde bir düğün salonunun dış cephesinin boyama işini aldı.
15 günlük çalışmanın ardından, düğün salonunun boya işini tamamlayan Sinan Dursun, iddiaya göre düğün salonu sahiplerinden istediği parayı alamadı.