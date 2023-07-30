İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı

Bolu’da dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası Sinan Dursun, gece yarısı düğün salonunun duvarına “Emek ödenmedi” diye yazdı. Olayı sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla duyuran Dursun, “Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım.” dedi. Düğün salonu sahibinin şikayetçi olduğu Dursun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı - 1

Bolu’da yaşayan Sinan Dursun, Aşağısoku Mahallesi’nde bir düğün salonunun dış cephesinin boyama işini aldı.

15 günlük çalışmanın ardından, düğün salonunun boya işini tamamlayan Sinan Dursun, iddiaya göre düğün salonu sahiplerinden istediği parayı alamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı - 2

30-50 bin TL'lik bir ücret isteyen Dursun'a 5 bin TL teklif edildi.

Kendisine teklif edilen paraya sinirlenen Dursun, dün gece saatlerinde, düğün salonuna giderek duvarlara kırmızı boya sürüp, karaladı.

Boya ustası dursun ayrıca, düğün salonunun duvarına büyük harflerle, “Emek ödenmedi” diye yazdı.

İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı - 3

“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALAMADIM”

Aynı anda sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Dursun, “Açık söylüyorum, emeğimin karşılığını alamadım. Üstüne bir de tehdit. ‘Bizim dediğimiz meblağa razı geleceksin’ deyip, 3 kuruşluk iş gösterip, 5 kuruşluk iş yaptırıp, ‘Sen 3 kuruşluk iş söyledin’ deyip, 2 ortağın arasında, bir müdürün arasında oynamaktan 15 gündür sabrediyorum. Herhangi bir ödeme yapılmadı. Şaka gibi. Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece.” ifadelerini kullandı.

İstediği parayı alamayan boyacıdan düğün salonunun duvarına dev yazı - 4

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Düğün salonu sahibi olayın ardından Sinan Dursun’dan şikayetçi oldu.

Dursun, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Düğün salonu sahipleri ise bugün yazının üzerini boyatarak kapattı.

DAHA FAZLA GÖSTER