İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı
İstanbul Ümraniye'de belediyeye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde işten çıkarılan Y.K., silahla gelerek tesiste personeli rehin almak istedi. Şüpheli, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislere ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı ve bu sebeple eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.
Parseller Mahallesi'ndeki belediyeye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen Y.K., tesise girmek istedi.