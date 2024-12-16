İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı

Adrese gelen polis ekibi, şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrı yaptı. Bunun üzerine elindeki tabancayı polise doğrultan şüpheli, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaparak ateş etmedi.

Bu sırada polislerden biri şüphelinin kafasını karıştırırken diğeri ise arkasından dolaşarak elindeki silahı yere düşürdü. Etkisiz hale getirilen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.