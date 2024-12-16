İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı

İstanbul Ümraniye'de belediyeye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde işten çıkarılan Y.K., silahla gelerek tesiste personeli rehin almak istedi. Şüpheli, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislere ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı ve bu sebeple eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı - 1

Parseller Mahallesi'ndeki belediyeye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen Y.K., tesise girmek istedi.

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İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı - 2

Güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine belindeki tabancayı çıkaran Y.K., havaya ateş ederek tesiste çalışanları rehin almak istedi. Kapıları kapatan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı - 3

Adrese gelen polis ekibi, şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrı yaptı. Bunun üzerine elindeki tabancayı polise doğrultan şüpheli, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaparak ateş etmedi.

Bu sırada polislerden biri şüphelinin kafasını karıştırırken diğeri ise arkasından dolaşarak elindeki silahı yere düşürdü. Etkisiz hale getirilen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.

İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı - 4

ŞÜPHELİNİN İŞTEN ÇIKARILAN VATMAN OLDUĞU İDDİASI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.K., 13 Aralık'ta "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşten çıkarılan vatman dehşet saçtı: Silahla metro komuta merkezini bastı - 5

Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı öne sürüldü.

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