İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim

İstanbul Beyoğlu'nda Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda eylemi gerçekleştirilen terörist Ahlam El Beşir ifadesinde önemli bilgiler verdi. Kadın terörist, saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir teröristin de kalabalığa bakıp "patlat" talimatını verdiğini anlattı. Bombalı saldırının failleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırıya ilişkin bir örgüt mensubu da Suriye Azez'de yakalandı.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 1

Bombalı eylem talimatını Hacı kod isimli teröristten aldığını, bankta otururken terör örgütü üyesi başka bir isim tarafından da fotoğrafının çekildiğini söyledi.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 2

İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam El Beşir ilk ifadesinde çok önemli bilgiler verdi.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 3

PKK/YPG üyesi kadın terörist saldırı sırasında yalnız olmadığını anlattı. Terör örgütü üyesi başka isimlerin kendisini izlediğini iddia etti.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 4

El Beşir yanında bomba ile bankta otururken, Hacı isimli teröristin kalabalığa baktığını ve patlat talimatı verdiğini söyledi.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 5

Kadın terörist bu talimatın ardından banktan kalktığını ve bombayı patlattığını anlattı.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 6

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 7

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 8

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 9

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 10

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahlam El Beşir'e ait güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri de paylaştı. Sakin tavırları ile dikkat çeken kadın teröristin, elinde beyaz bir poşet ve siyah sırt çantası ile geldiği görülüyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 11

Görüntülerin ilki patlamadan yaklaşık 1 saat öncesine ait. El Beşir Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne giriyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 12

Saldırgan saat 15:30'da saldırı yaptığı yere geliyor, banka oturuyor ve beklemeye başlıyor. 41 dakika burada bekleyen saldırgan sırt çantasını banka bırakıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 13

Bu dakikalarda El Beşir'in hareketleri sakin. Dikkat çekmemek için elinde çiçek tuttuğu da görülüyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 14

Patlamayı gerçekleştirdikten sonra ise hareketleri değişiyor, kadın terörist geldiği yöne doğru koşmaya başlıyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 15

Saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. El Beşir'in kaldığı evin sahibi de gözaltına alındı.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 16

SURİYE AZEZ'DE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Hüsam A.K isimli örgüt mensubu ise gece saatlerinde Suriye Azez'de yakalandı.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 17

Kadın teröriste doğrudan yardım eden aralarında Suriye uyrukluların da olduğu terör şüphelilerinin sorgusu sürüyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 18

Bunlar arasında, kadın teröristin kaçması için yardım eden Ahmed Jarkas ve kardeşi Ammar Jarkas da var. Kadın teröriste bombayı veren Bilal H. ise aranıyor.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 19

Bilal H. ve kadın teröristin dikkat çekmemek için kendilerini karı-koca gibi gösterdikleri ve 4 aydır aynı evde yaşadıkları öğrenilmişti.

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 20
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 21
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 22
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 23
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 24
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 25
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 26
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 27
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 28
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 29
İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi: Saldırı sırasında yalnız değildim - 30

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