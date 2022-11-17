İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 1

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 3

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 zanlı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 4

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 5

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 6

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 7

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 8
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 9
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 10
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 11
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 12
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 13
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 14
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 15
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 16
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 17
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 18
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 19
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 20
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 21
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 22
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 23
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 24
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 25
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 26
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 27
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 28
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 29
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 30
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 31
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 32
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 33
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 34
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 35
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 36
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 37
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 38
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 39
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 40
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 41
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 42
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 43
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 44
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 45
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 46
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 47
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 48
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 49
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 50
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 51
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 52
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 53
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 54
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 55
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 56
İstiklal bombacısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - 57

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