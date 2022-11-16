İstiklal bombacısının kıyafetinde ve elindeki elindeki kırmızı güllerde mesaj mı gizli?

Koşan öğrencilerin üzerinde, üzerinde, ilerleme ve eğitimin sembolü olan bir meşale tutan bir el var. Koşucuların üzerindeki “NEW YORK UNIVERSITY” yazısı altındoa ise, "süreklilik ve gelişme" ihtiyacını yansıtan, karşılığı "Sebat etmek ve aşmak" olan "PERSTARE ET PRAESTARE" sloganı yer alıyor. Büyük bir defne çelengi tüm yazıları ve grafik öğeleri çerçeveliyor.