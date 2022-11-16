İstiklal bombacısının kıyafetinde ve elindeki elindeki kırmızı güllerde mesaj mı gizli?

Terör zanlısı Albashir'in üzerindeki tişörtte, büyük harflerle "Newyork" yazıyor ve altında yuvarlak içinde bir logo yer alıyor. Bu yuvarlak logo, New York Üniversite'sinin kurumsal logosu.
Yuvarlak mühür, üzerindeki çizimler ve semboller üniversiteyi temsil ediyor. Logonun ortasında, bir kaideye defne çelengi yerleştirmek için koşan dört genç var. Bu çizim, eski Yunan kültürüne gönderme yaparken, bilgiye koşan öğrencileri ifade ediyor. Öğrencinin elindeki çelen ise zaferi simgeliyor.
Koşan öğrencilerin üzerinde, üzerinde, ilerleme ve eğitimin sembolü olan bir meşale tutan bir el var. Koşucuların üzerindeki “NEW YORK UNIVERSITY” yazısı altındoa ise, "süreklilik ve gelişme" ihtiyacını yansıtan, karşılığı "Sebat etmek ve aşmak" olan "PERSTARE ET PRAESTARE" sloganı yer alıyor. Büyük bir defne çelengi tüm yazıları ve grafik öğeleri çerçeveliyor.
Üniversite logosu çok eski değil, 1965 yılında Xerox ve Chase Manhattan Bank'ın görsel kimliğinin temelini oluşturan ünlü Tom Geismar tarafından geliştirildi.
Sweatshirtin rengi üniversitenin kullandığ orjinal renk. Mor rengi okul bütün amblem ve bayraklarında kullanıyor.
Terör zanlısının üzerinde görülmesinin ardından logo ve semboller hemen dikkat çekti. Turistik amaçlı olarak üniversite kıyafetlerinin satıldığı biliniyor. Dünyanın her yerinde satılan bu sweatshirti Albashir'in özel bir amaçla seçip seçmediği bilinmiyor. Muhtemelen sorgusu sırasında bu konuda da gündeme gelebilir. Terör zanlısı, bombayı yerleştirmesinin ardından olay yerinden kaçarken farklı bir kıyafetle görüldü. Zanlının daha sonra eve gidip üzerini değiştirdiği anlaşıldı. Baskın sırasında ise zanlının üzerinde mor renkli bir tşörtün olduğu görülüyor.
Terörist Ahlam Albashır'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.