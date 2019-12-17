İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor

Beyoğlu esnafını her açıdan desteklediklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Yeni yılda İstiklal Caddesi'ndeki esnafımızı memnun edecek ışıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Her yıl yenilenen bu süslemelerle esnafımızın ihtiyacı giderilmiş olup, gelen ziyaretçilerimize de görsel şölen sunmuş oluyoruz. Beyoğlu, kültür, turizm ve eğlencenin merkezi olmaya devam edecektir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız artarak sürecektir.''