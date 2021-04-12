İstiklal Caddesi yine doldu taştı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti. Ek önlemlerin ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı öncesinde İstiklal Caddesi adeta doldu taştı.

DHA 12.04.2021 - 17:20

İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 1
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantıda Ramazan ayını ve bayramı kapsayacak önlemler alınması bekleniyor.
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 2
Tam kapanma seçeneğinin de ele alınacağı toplantı öncesinde yine sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekti.
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 3
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti.

İstiklal Caddesi adeta doldu taştı.
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 4
Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 5
Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı.
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 6
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 7
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 8
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 9
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 10
İstiklal Caddesi yine doldu taştı - 11

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