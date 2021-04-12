İstiklal Caddesi yine doldu taştı

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti. Ek önlemlerin ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı öncesinde İstiklal Caddesi adeta doldu taştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantıda Ramazan ayını ve bayramı kapsayacak önlemler alınması bekleniyor. Tam kapanma seçeneğinin de ele alınacağı toplantı öncesinde yine sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi adeta doldu taştı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü. Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı.