İstiklal Caddesi'nde anma

İstiklal Caddesi, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Terör kurbanları, saldırının gerçekleştiği zemine karanfiller bırakılarak anılıyor.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

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Dün akşam saatlerinde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu.

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Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri anıyor.

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Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad ediyor.

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Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

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Bu arada, saldırının gerçekleştiği yerdeki saksı ve bankların kaldırıldığı, patlamadan etkilenen iş yerlerinde temizlik yapıldığı, camları kırılan dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bazı esnafın da rutin işlerini sürdürdüğü görüldü.

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Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için İstiklal Caddesi'nde bekliyor.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekilli Ali Şeker de saldırının yaşandığı yere gelerek platforma karanfil bıraktı.

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Engin Altay ayrıca Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.

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Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altay, hain ve alçak terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

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