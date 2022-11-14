İstiklal Caddesi'nde anma

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.
Dün akşam saatlerinde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.
Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu.
Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri anıyor.
Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad ediyor.
Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.
Bu arada, saldırının gerçekleştiği yerdeki saksı ve bankların kaldırıldığı, patlamadan etkilenen iş yerlerinde temizlik yapıldığı, camları kırılan dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bazı esnafın da rutin işlerini sürdürdüğü görüldü.
Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için İstiklal Caddesi'nde bekliyor.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekilli Ali Şeker de saldırının yaşandığı yere gelerek platforma karanfil bıraktı.
Engin Altay ayrıca Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altay, hain ve alçak terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.