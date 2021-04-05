İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık

Corona virüsle mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

DHA 05.04.2021 - 17:31

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 1
Corona virüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirler geri geldi.
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 2
Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 3

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 4
Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 5
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 6
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 7
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık - 8

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