İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Corona virüs salgınında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise takmadığı görüldü.

DHA 05.07.2020 - 08:33

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 1
Corona virüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havalarında etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 2
Akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonu nedeniyle İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında taktığı görüldü.
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 3
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - 4

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