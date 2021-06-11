İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu

İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kademeli normalleşme ardından yoğunluk oluştu. Pandemi kurallarının ihlal edildiği caddede maske ve mesafe unutuldu, halay çekildi.

İHA 11.06.2021 - 09:27 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 09:30

İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 1
Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kapsamında yeni kararlar alınmıştı.
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 2
İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kısıtlamaya dakikalar kala büyük bir kalabalık oluştu.
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 3

YASAKLI MÜZİK ŞÖLENİNDE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Yoğun kalabalığın yanı sıra İstiklal Caddesi'nde müzik çalarak şarkı söyleyen bir grubun etrafında toplanan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu.
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 4
Kalabalık içerisinde dans ederek halay çeken bir grup, bu kadarına da pes dedirtti.
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 5
Kimi vatandaşların maske takmadığı görülürken caddede bulunan zabıta ekipleri vatandaşlara sürekli pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 6
İşte pandemi kurallarının ihlal edildiği Taksim Meydanı'ndan kareler...
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 7
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 8
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 9
İstiklal Caddesi'nde 'normalleşme' yoğunluğu - 10

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