İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.

DHA 01.08.2020 - 23:40

İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 1
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar havanın serinlemesiyle birlikte cadde ve parklara akın etti.
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 2
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 3
Bayramın ikinci gününde vakit geçirmek için vatandaşlar Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa sebep oldu.
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 4
Kalabalık nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 5
Bazı vatandaşların maske taktığının görüldüğü caddede vatandaşların çoğunluğu maske takmadı.
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 6
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 7
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 8
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 9
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü - 10

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER