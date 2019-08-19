İstiklal Caddesi'nde motosikletiyle dehşet saçtı
DHA
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı. Motosikletin çarptığı bir kadın turist ve motosikletten düşen yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
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Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı.
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2Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.
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3Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.
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4Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
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5Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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6Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.