İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı
İstanbul’un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine sapladı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı. Yakalanan saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Saldırganın sosyal medya hesabında, polisleri düelloya davet ettiği görüntüler olduğu ortaya çıktı.
Beyoğlu’nda bir polis, bıçaklı saldırıya uğradı.Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.