İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

İstanbul’un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine sapladı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı. Yakalanan saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edildi. Saldırganın sosyal medya hesabında, polisleri düelloya davet ettiği görüntüler olduğu ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 1

Beyoğlu’nda bir polis, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 2

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 3

Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 4

Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 5

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın şizofreni hastası olduğu öne sürüldü.

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 6

Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı - 7
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