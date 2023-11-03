İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakkında karar
İstanbul İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtıp "Taksim'de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" yazısıyla sosyal medya üzerinden paylaştıkları iddiasıyla "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 14 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, azmettiren sanık Serhat G.'yi 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.
Mahkemeden İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakkında karar çıktı.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların İstiklal Caddesi üzerinde bir dolarlık banknotları saçtıklarını, civarda dolaşan vatandaşlar tarafından paranın toplanma anının video ile kayda alındığını ve bu görüntülerin "Fergio House" isimli X sosyal medya hesabından paylaştıkları kaydedildi.