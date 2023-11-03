İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakkında karar

Mütalaada, ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket eden sanıklar Pedran V., Azranur V, Taha A., Zehra Ö. Kadir D., Musa A. ve Mehmet T.’nin "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanık Serhat G.’nin ise azmettirici olduğu gerekçesiyle aynı suçtan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanıkların olay anında orada bulunmadıkları ve suçu işlediklerine dair delil bulunmadığından beraatları istenildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmada bulunarak müvekkillerinin beraatlarını talep etti.