İstiklal Caddesi'nde silah sesleri: Otelden çıkıp kurşun yağdırdı
09.11.2025 10:01
DHA
İstiklal Caddesi'de bir otel önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi vuruldu. Polis üç kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir kişi, kavga ettiği gruptakilere kurşun yağdırdı.
Olay, dün saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi.
KURŞUN YAĞDIRDI
İddiaya göre, önceden gürültü nedeniyle aralarında husumet olan kafeterya çalışanı Salih B., motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen Talip T.'ye saldırdı.
Kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. ise, Salih B. ve Emircan A.'ya kurşun yağdırdı.
Olayda saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki kişi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.'yı gözaltına aldı.
Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan iki silah ele geçirildi.
SUÇ KAYITLARI VAR
Olayda yaralanan Emircan A.'nın poliste iki, Ömer A.'nın ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.