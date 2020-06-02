İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz girmek yasaklanmıştı.

Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.