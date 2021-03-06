Kademeli normalleşmenin başladığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanırken İstiklal Caddesi'ne de binlerce kişi akın etti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinde yoğunluk arttı. Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.