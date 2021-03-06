İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Kademeli normalleşmenin başladığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanırken İstiklal Caddesi'ne de binlerce kişi akın etti.

DHA 06.03.2021 - 16:25

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 1
Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 2
Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 3
Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 4
O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 5
Öğle saatlerinde yoğunluk arttı.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 6
Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 7
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 8
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 9

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