İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İHA 24.05.2021 - 20:35

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 1
Yeni tip Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş günü sonunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan seli yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 2
Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 3
Corona virüse rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 4
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 5
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 6
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 7
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 8
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 9
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 10
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 11
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 12
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 13
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 14
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 15
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 16

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