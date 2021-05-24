İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Corona virüse rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu.