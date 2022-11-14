İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Saldırı dün saat 16.20 sıralarında gerçekleştirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.
Patlamada yaralananlar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
İkisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 81 kişiden 50'si taburcu edildi.
Ayrıca düzenlenen operasyonlar kapsamında Saldırıyı gerçekleştiren terörist emniyet güçlerince yakalandı.
Teröristin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Emniyetten yapılan açıklamada; Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın PKK tarafından yollandığı açıklandı. Saldırı talimatının da Kobani'den geldiği belirtildi.
Saldırıdan geriyeyse acı hikayeler kaldı.
34 yaşındaki Yusuf Meydan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanıydı. Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi'nde görevliydi.
Aslında Adana'da yaşıyordu. İstanbul'a "hayırlı bir iş" için gelmişti,, bir yakının evliliğe ilk adımına eşlik edecekti.
Bomba patlatıldığında, 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte İstiklal Caddesi'nde geziyordu. Baba-kız hayatını kaybetti.
Saldırıda yaşamını yitiren Arzu Özsoy 38, kızı Yağmur (Fotoğrafta) ise 15 yaşındaydı.
Ara tatili değerlendirmek isteyen Arzu Özsoy öğretmendi. Kızıyla buluşarak İstiklal Caddesi'ne gezmeye gittiler.
Anne-kız caddede yürürken bomba patlatıldı, hayatlarını kaybettiler.
Yağmur Uçar'ın Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu öğrenildi.
Elif ve Adem Topkara çifti de saldırı da hayatını kaybetti.
Adem Topkara 40, Elif Topkara ise 37 yaşındaydı.
8 aylık bir bebekleri ile 2 yaşında bir kızları vardı.
Saldırıda onlar hayatını kaybetti, çocukları anne babasız kaldı.