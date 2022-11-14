İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Elif ve Adem Topkara çifti de saldırı da hayatını kaybetti.



Adem Topkara 40, Elif Topkara ise 37 yaşındaydı.



8 aylık bir bebekleri ile 2 yaşında bir kızları vardı.



Saldırıda onlar hayatını kaybetti, çocukları anne babasız kaldı.