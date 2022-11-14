İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda

Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının yasını tutuyor. Terör saldırısında yaşamını yitiren 6 kişi için, cenaze törenleri düzenlendi. 4 kişi İstanbul'da, 2 kişi ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 1

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in cenazeleri Adana'ya getirildi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 2

34 yaşındaki baba Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin'e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 3

''BEBEĞİMİ İSTİYORUM''

Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 4

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 5

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan'ın ''Üzerimde kocamla kızımın kanı var'' diyerek gözyaşı döktü.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 6

Adem Topkara ve eşi Elif Topkara İstanbul Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) için Ayazaga Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 7

Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkarım dediler'' diyerek çiftin İstiklal Caddesi'ne gitmelerini anlattı.

Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 8

Anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar da İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 9

Anne ve kız için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 10

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda - 11

Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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