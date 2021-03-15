İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne girişler corona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Caddedeki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla girişler zaman zaman kapatılıyor.

İHA 15.03.2021 - 17:20

İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 1
Corona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2020’nin Aralık ayından itibaren İstiklal Caddesi’ne girişlere düzenleme getirilmişti.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 2
Düzenlemeyle, caddede aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği duyurulmuş, caddeye giriş ve çıkışların yoğunluğa göre anlık olarak sağlanacağı açıklanmıştı.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 3
İlk kez aralık ayında başlanan yeni sistem bugün İstiklal Caddesi'nde yeniden uygulandı.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 4
Caddedeki yoğunluğun 7 bin sınırını aşması üzerine girişte bekleyen zabıta ekipleri barikatlarla girişleri kapattı.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 5
Cadde üzerindeki yoğunluğun düzenlenmesinin ardından girişler tekrar açıldı.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 6
Zabıta ekiplerinin, caddedeki yoğunluğu kontrol etmek için girişleri zaman zaman kapatıp açmaya devam edeceği öğrenildi.
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 7
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 8
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 9
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 10
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 11
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 12
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 13
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 14
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 15
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 16
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 17
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 18
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı - 19

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