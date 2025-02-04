İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor
İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde bulunan Rumeli Han’daki gizli tünel, 2017 yılında keşfedildi. Restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tünel, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş yapmak için kullanılıyordu. Hanı satın alıp, restore eden şirket gizli tüneli etkinlik alanı yapmaya karar verdi.
İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’ndeki Rumeli Han, satılarak el değiştirdikten sonra 2017 yılında restorasyona girdi.Yapılan çalışmaların ardından hanın altındaki gizli tünel keşfedildi.