İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor

SOYLULAR İÇİN GİZLİ GEÇİT OLARAK KULLANILIYORDU

Ragıp Efendi’nin yaptırdığı, diğer iki han olan Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı olan tünelin, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş yapmak için kullanıldığı biliniyor.