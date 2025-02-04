İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor

İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde bulunan Rumeli Han’daki gizli tünel, 2017 yılında keşfedildi. Restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tünel, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş yapmak için kullanılıyordu. Hanı satın alıp, restore eden şirket gizli tüneli etkinlik alanı yapmaya karar verdi.

İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 1

İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’ndeki Rumeli Han, satılarak el değiştirdikten sonra 2017 yılında restorasyona girdi.

Yapılan çalışmaların ardından hanın altındaki gizli tünel keşfedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 2

Tarihi dokusu bozulmadan yenilenen ve temizlenen 1894 yapımı tünel, yakın zamanda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 3

SOYLULAR İÇİN GİZLİ GEÇİT OLARAK KULLANILIYORDU

Ragıp Efendi’nin yaptırdığı, diğer iki han olan Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı olan tünelin, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş yapmak için kullanıldığı biliniyor.

İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 4

Rumeli Han’da tünel sorumlusu Hüseyin Yüksel, “Bu kültürel mirası yaparken Ragıp Paşa, bununla beraber İstiklal Caddesi üzerindeki Anadolu ve Büyük Parmak ile Küçük Parmak Sokak arasındaki Afrika Han’ı yapmıştır. Bu üç hanı, geçiş için tünellerini birbirine bağlamış.” dedi.

İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 5

Yüksel şöyle devam etti:

“Afrika’dan gelen misafirler Afrika Han’da kalıyorlarmış.

Anadolu Han’da da Anadolu yakasından gelen vatandaşlarımız, gerekse İran’dan gelenler kalıyorlarmış.

Burada tabi 140- 150 senedir hor kullanılmış bina. Çöpler, kirlilikler vardı. Burada 100 kamyondan fazla moloz çıkarttık. Buranın mevcut sıvılarını döktük, tekrar 1890’daki kullanılan malzemeyle aslına uygun olarak restore ettik.”
İstiklal Caddesi’nin altındaki 131 yıllık gizli tünel halka açılıyor - 6

Yüksel, gizli tünelin önümüzdeki dönemde etkinlik alanı olarak kullanılacağını da söyledi.

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