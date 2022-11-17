İstiklal saldırısında 17 tutuklama

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen zanlılar, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.
Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 zanlı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
İstanbul 3. ve 4. nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde tercümanlar eşliğinde ifadeleri alınan 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Şüphelilerden 3'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.