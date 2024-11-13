İstiklal'deki terör saldırısının üzerinden iki yıl geçti
Beyoğlu'nda, terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla Ahlam Albashir tarafından gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden iki yıl geçti. Terörist Ahlam Albashir tarafından İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul'un turistik yerlerinden İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı, çevredeki birçok iş yeri de hasar gördü.