İstiklal'deki terör saldırısının üzerinden iki yıl geçti

Diğer sanıkların da "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" ile "öldürme ve öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



İddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama, 9 Mayıs 2023'te başladı.



36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yapmayan Albashir, ikinci celsede Bilal El Hacmaos'un kaçacağından haberinin olmadığını iddia etti ve "Aslında bombayı ben değil, Bilal götürecekti." dedi.



12 Şubat 2024'te savcılık makamı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayarak, sanıkların cezalandırılması talebini tekrarladı.