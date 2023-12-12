"İstilacı kaplumbağa" bırakıldığı sularda endemik türlerin varlığını tehdit ediyor
Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde vatandaşların bulduğu iki kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) başta olmak üzere birçok türün yaşamı için tehdit oluşturacağından hayvanat bahçesine gönderilecek.
Uzak Doğu'dan ithal edilen ve "istilacı" olarak nitelendirilen tür olduğu tespit edilen su kaplumbağalarının Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrolleri ve gerekli bakımları yapıldı.