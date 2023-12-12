"İstilacı kaplumbağa" bırakıldığı sularda endemik türlerin varlığını tehdit ediyor

Kaya, "Bu tarz hayvanların doğaya salınması kesinlikle yasaktır. Endemik türler için birinci derece tehlikedir. Endemik türlerin besinlerine ortak oluyorlar. Endemik türler için neredeyse zehir gibi bir durum yaratıyor. Dicle Nehri'nde endemik balıklar ve Fırat kaplumbağası için tehdit. Diğer sularda da aynı şekilde tehdit oluşturuyorlar. Bu tehdit git gide artıyor. Oburlar ve diğer hayvanlarımızı beslediğimiz un kurtlarını dahi kısa sürede tüketebiliyorlar. Doğal ortamda larva ve yumurtalar için büyük bir tehlike." diye konuştu.