İstilacı tür olarak biliniyor: Yumurtaları 6 ay kuraklığa dayanabiliyor
Türkiye genelinde yayılım gösteren istilacı sivrisinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineği'ne dikkat çeken uzman isim bu türün belediyenin düzenli olarak ilaçladığı fosseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanlarda değil, daha çok sitelerde, kuytu alanlarda, bahçelerde biriken durgun sularda ürediğini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 1700'e yakın personel ile karasinek, sivrisinek, kene, pire, fare ve hamamböceği gibi birçok haşere türüne karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Türkiye genelinde yayılım gösteren istilacı sivrisinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineği'ne dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, bu türün belediyenin düzenli olarak ilaçladığı fosseptik, rögar ve kanalizasyon gibi alanlarda değil, daha çok sitelerde, kuytu alanlarda, bahçelerde biriken durgun sularda ürediğini belirtti.