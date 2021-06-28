İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ediyor

"UZUN VADEDE NASIL BİR SORUN OLUŞTURACAĞINI ARAŞTIRIYORUZ"

"Bu anlamda baktığımızda aslan balığı bunun neresindedir, nasıl bir yayılış gösterir, Akdeniz’deki ekosistemi nasıl etkiler, buradaki balık popülasyonlarını nasıl etkiler onları araştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz" diyen Ergene, "Bu bir doktora tezi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesindeki aslan balığı popülasyonu nedir, nerededir, uzun vadede bu bölgede nasıl bir probleme yol açara bakıyoruz" açıklaması yaptı.

Ergene, "Şu anda bir problem oluşturuyor evet ama daha uzun vadede nasıl bir sorun oluşturacak bunları tanımlamak üzere bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.