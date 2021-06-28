İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ediyor

İHA 28.06.2021 - 11:49
Akdeniz genelinde bin civarı istilacı balık olduğunu belirten Ergene, "Sadece bu bölgede değil Ege ve Marmara’ya kadar giden istilacı balıklar, Türkiye kıyılarına baktığımızda sadece 500 civarında Kızıldeniz göçmeni balık bulunmaktadır" dedi.
"Bu anlamda baktığımızda aslan balığı bunun neresindedir, nasıl bir yayılış gösterir, Akdeniz’deki ekosistemi nasıl etkiler, buradaki balık popülasyonlarını nasıl etkiler onları araştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz" diyen Ergene, "Bu bir doktora tezi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesindeki aslan balığı popülasyonu nedir, nerededir, uzun vadede bu bölgede nasıl bir probleme yol açara bakıyoruz" açıklaması yaptı.
Ergene, "Şu anda bir problem oluşturuyor evet ama daha uzun vadede nasıl bir sorun oluşturacak bunları tanımlamak üzere bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.
Aslan balıklarının çok yayılmacı bir tür olduğunun altını çizen Ergene, “Bunlar aynı zamanda etçil besleniyorlar. Etçil beslendikleri için Akdeniz’deki balıklar üzerinde bir baskı oluşturuyorlar" dedi.
"Dolayısıyla baskı oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda diğer balık türlerinin besinlerine de ortak oldukları için burada bir besin rekabeti de ortaya çıkıyor" diyen Ergene, şunları söyledi:
"Bu da zaten Akdeniz balık popülasyonu açısından çok çok zengin bir deniz değil. Mevcut popülasyonları da Kızıldeniz’den gelen balıklar etkiliyor. Bu balıklardan bir tanesi de aslan balığıdır."
Aslan balığının aynı zamanda insanlar için de bir tehdit unsuru olduğunu belirten Ergene, "Hatta bunun 2 yönü var. Hem bir tehdit unsuru hem de bir görsel şölen. Çünkü su altı görseli açısından çok hoş bir görüntü fakat denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor" dedi.
Ergene, yüksek hassasiyete sahip kişilerde anafilaktik şoka bile neden olabildiğini belirtti.
Balıklar üzerinde 1 yıldan fazla süredir çalıştıklarını belirten Ergene, her ay düzenli örnekler toplandığını kaydetti.
Ergene, "Hemen bir sonuca ulaşmak mümkün değil ama 3 aşağı 5 yukarı bir sonuca ulaşma şansımız var. Muhtemelen bir yıl sonrasında sonuçlar net olarak ortaya çıkmış olacak. İlk sonuçlara baktığımızda kesinlikle yayılmacı ve sayısı gün geçtikçe artıyor" diye ekledi.