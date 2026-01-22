İstinaf mahkemesinden Mattia Ahmet Minguzzi kararı

İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmeden daire, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve katılanlar Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğine dair nedenleri yerinde bulmadı.

Daire, bu bakımdan diğer istinaf nedenleri yerinde görmeyerek, B.B. ve U.B.'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.