İstinaf mahkemesinden üç itiraz! Altı kişinin can verdiği bungalov felaketinde karar bozuldu

İSTİNAF MAHKEMESİNİN ÜÇ İTİRAZI

İstinaf Mahkemesi, bozma kararını üç temel gerekçeye dayandırdı.

"CEZA İNDİRİMİ UYGULANMAMALIYDI"

İstinaf Mahkemesi ayrıca sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

TANIKLAR MAHKEMEDE DİNLENMEDİ

Sanıklardan Cenan A. hakkında da iddianamede ve cumhuriyet savcısının mütalaasında istenmediği halde taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan hüküm kurularak sanığa ek savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

Dosyanın hazırlık aşamasında dinlenen tanıklar N.G. ve R.G.'in mahkeme huzurunda dinlenmediği, tanıkların ayrıntılı olarak dinlenmesi gerektiğine de işaret edildi.

İKİ HARD DISK TÜBİTAK'TA İNCELENECEK

Yapılan yargılama aşamasında adli emanette bulunan olay yerine ait kamera görüntülerinin yer aldığı iddia edilen iki hard disk Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı tarafından incelenmiş, kurtarılması mümkün olmayacak şekilde hasar aldığı tespit edilmişti.

İstinaf Mahkemesi, söz konusu hard disklerin TÜBİTAK veya mahkemenin belirleyeceği başka bir özel veri firması ve bilirkişiye verilerek çözümüne ilişkin rapor alınmasından sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumunun yeniden tayin edilmesine karar verdi.

Dava dosyası, yeniden görülmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.