İstinaf mahkemesinden üç itiraz! Altı kişinin can verdiği bungalov felaketinde karar bozuldu
İğneada'da yaşanan sel felaketinde sürüklenen bungalovlarda altı kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada alınan kararlar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf mahkemesi kararında; sanıklardan birine verilen ceza indirimine itiraz etti, hasar gördüğü için verilerine ulaşılamayan hard diskin TÜBİTAK'a gönderilmesini kararlaştırdı, dosyaya hazırlık aşamasında dinlenen bazı tanıkların mahkemede dinlenmediğini hatırlattı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada'da yaşanan selde yıkılan ve altı kişiye mezar olan bungalov tesisine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
İstinaf mahkemesi, altı kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle işletme sahibinin de aralarında olduğu dört sanığın yargılandığı davada ilk derece mahkemece verilen kararı bozdu.