İstinaftan yeni karar: Şeyda polisin katiline yağma suçundan da dava açılacak
İstanbul'da karakoldan kaçmaya çalışan suçluyu gözaltına almak isterken şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'ye ilişkin yeni bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanık hakkında gece vakti nitelikli yağma suçundan da dava açılıp ana dava dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verdi.