İstinaftan yeni karar: Şeyda polisin katiline yağma suçundan da dava açılacak

"YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Geçti hakkında verilen görevli memura karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S'ye karşı görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı olası kastla yaralama suçundan 3 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezalarına ilişkin incelemelerini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kararlaştırdı.

Kararda, eylemin doğru olarak nitelendirildiği, sanıklara verilen cezalarda bir isabetsizlik olmadığına dikkat çekilerek, bu kararlar yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.