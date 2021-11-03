İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde ve araçlarda hasar oluştu.

Haberler - İHA 03.11.2021 - 09:56

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü - 1

Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle mahallenin ara sokaklarında bulunan bir evin istinat duvarı saat 05.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi.

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü - 2

Sesi duyan mahalleli olay yerine geldiğinde iki aracın istinat duvarı altında kaldığını gördü.

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü - 3

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve araç sahipleri yetkililerden yardım istedi.

İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü - 4

Olay sonrası ekipler, araçları kurtarma ve bölgede temizlik işlemleri başlattı.

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