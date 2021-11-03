İstinat duvarı çöktü, iki araç hurdaya döndü

Haberler - İHA 03.11.2021 - 09:56
Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle mahallenin ara sokaklarında bulunan bir evin istinat duvarı saat 05.00 sularında büyük bir gürültüyle devrildi.
Sesi duyan mahalleli olay yerine geldiğinde iki aracın istinat duvarı altında kaldığını gördü.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve araç sahipleri yetkililerden yardım istedi.
Olay sonrası ekipler, araçları kurtarma ve bölgede temizlik işlemleri başlattı.