İstismarcı başhekime indirimli hapis cezası

Yargıtay 9'uncu Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararında, "Özetle eksik inceleme ve değerlendirme ile karar verildiğine, tüm dosya kapsamı gözetilmeksizin karar verildiğine, mağdurenin tutarlı ve istikrarlı beyanlarının yok sayılarak hüküm kurulduğuna, kararın bozulması talebine ve dilekçesinde belirttiği diğer hususlara ilişkindir. Kararın usul ve esas açısından hatalı olduğuna, eksik incelemeyle hüküm kurulduğuna, gerekçenin hatalı olduğuna, tanık Rıdvan'ın beyanlarının değerlendirilmediğine, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna, kararın sanık aleyhine bozulması talebine ve dilekçesinde belirttiği diğer hususlara ilişkindir. Olayın mağdure tarafından adli mercilere hemen bildirilip intikal ettiğine, sanığın mağdureye direncini kıracak mahiyette ilaç ve alkol vererek üzerine atılı suçu işlediğine, olay sonrası mağdureyi gören tanıkların da mağdurenin bitkin bir halde olduğunu söylediklerine, sanığın cinsel saldırı eyleminin rıza ile gerçekleştiğini delillendirmek için hastanede çalışan bir görevliye mağdurenin kendisine karşı oral seks yaptığını gördüğünü söylemesi şeklinde telkinde bulunduğunun da sabit olduğunun anlaşıldığına, sanık hakkında verilen İlk Derece Mahkemesi'nin mahkumiyete yönelik kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken aksi kanaatle beraat kararı verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğuna, kararın sanık aleyhine bozulması talebine ilişkindir." denildi.