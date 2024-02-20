İstismarın görüntüleri ortaya çıktı: Minik Eymen'in katilinden dehşete düşüren savunma

"GÖRÜNTÜLERİ VE FOTOĞRAFLARI ÇEKMEDİM"

Duruşmada savunmasını yapan Serkan Elçetin, "Şu an telefonum adli emanette. Devlet tarafından el konuldu. Daha önce savcılıkta da söylemiştim. Söz konusu görüntüleri ve fotoğrafları çekmedim." dedi.

Eymen Sadık Durak'a cinsel istismarda bulunmadığını öne süren Elçetin, "Telefonumda, Eymen Sadık Durak'ı parka götürüp, oyun oynarken çektiğim fotoğraf ve videolar var. Davaya konu olan görüntüler ne benim telefonumdan çekildi ne de yayıldı. Telefonumun incelenmesini istiyorum." dedi.

Hakim, Mine Durak'ın yazılı ifadesini okudu. Elçetin ile 3 yıl kadar birlikte yaşadıklarını, çocuğun da kendileriyle olduğunu belirten Durak'ın ifadesinde, Elçetin'in kendisine uyuşturucu kullandırttığını ve çocuğuna istismar uyguladığını söylediği belirtildi.