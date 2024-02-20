İstismarın görüntüleri ortaya çıktı: Minik Eymen'in katilinden dehşete düşüren savunma
İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın istismara uğrayıp öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Elçetin'in telefonu incelendi. Bilirkişi raporunda Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi. Görüntülere ilişkin savunma yapan Elçetin, "Telefonumda, Eymen Sadık Durak'ı parka götürüp oyun oynarken çektiğim fotoğraf ve videolar var. Davaya konu olan görüntüler ne benim telefonumdan çekildi ne de yayıldı." dedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası verilen cinayet şüphelileri annesi Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in yargılanmasına devam edildi.
Mine Durak ve Serkan Elçetin'in, cinsel istismarda bulundukları anların görüntülerini kayda alarak "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan asliye ceza mahkemesinde ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldı.
İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Serkan Elçetin, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mine Durak ise SEGBİS'teki sorun nedeniyle katılamadı.