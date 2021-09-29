İsveç hükümeti, Covid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

İHA 29.09.2021 - 15:57 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 16:17
İsveç hükümeti corona virüse karşı alınan önemleri yürürlükten tamamen kaldırdı.
Kafe ve restoranlar tam kapasite çalışmaya başlarken, toplu etkinliklerde kişi ve mesafe kısıtlamaları da artık uygulanmayacak.
Böylece büyük çaplı konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinliklerin de önü açıldı.
Alınan önlemler sonrası etkinliklere girişlerde aşı belgesi ve negatif test sonucunun da gerekli olmadığı ifade edildi.
İsveç, aşılanmayan vatandaşların yakın çevresi dışındaki kişilerle mesafeli durması ve risk grubundaki veya 70 yaş üstü kişilerle yakın temastan kaçınması yönünde çağrıda bulundu.İsveç Halk Sağlığı Genel Direktörü Johan Carlson, aşılanmamış kişilerin tiyatro, konser ve spor gibi etkinliklere katılmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.
İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda Epidemiyolog Anders Tegnell, "Önlemleri tamamen bırakmış değiliz. Her an geri uygulanabilir. Şu an elimizdeki işaretler İsveç'in doğru yönde gittiğini gösteriyor. Kendimizi güvende hissetmemiz için aşı olmamız şart. Eğer aşı olmadıysanız bunun tam zamanı" dedi.