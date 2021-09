İsveç hükümeti, Covid-19 önlemlerini tamamen kaldırdı

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nda Epidemiyolog Anders Tegnell, "Önlemleri tamamen bırakmış değiliz. Her an geri uygulanabilir. Şu an elimizdeki işaretler İsveç'in doğru yönde gittiğini gösteriyor. Kendimizi güvende hissetmemiz için aşı olmamız şart. Eğer aşı olmadıysanız bunun tam zamanı" dedi.